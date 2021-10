Dynamo Dresden beginnt ohne Daferner gegen St. Pauli

Dresden. Am Dienstag wollte sich Dynamo Dresdens Cheftrainer noch nicht in die Karten schauen lassen, was eine mögliche Rotation in seiner Startelf beim DFB-Pokal-Zweitrundenspiel an diesem Mittwochabend (18.30 Uhr) gegen den FC St. Pauli angeht. Nun ist klar, dass die Schwarz-Gelben vier Tage nach der 0:3-Niederlage bei Schalke 04 mit einer auf drei Positionen geänderten Anfangsformation ins Heimspiel gegen den Zweitliga-Tabellenführer.

