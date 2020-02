Dynamo Dresden bei St. Pauli: Atik, Löwe und Petrak in der Startelf

Hamburg. Seit 1. April 2019 ist Dynamo Dresden ohne Auswärtssieg. Ausgerechnet in Hamburg aber konnten die Schwarz-Gelben noch nie gewinnen. Gehen an diesem Freitagabend beide Negativserien der Mannen von der Oberelbe im Kellerduell mit dem FC St. Pauli vorbei?

Genau wie Kevin Broll, der sich zuletzt grobe Fehlpass-Schnitzer geleistet hatte, aber gegen Veerman, Sobota und Co. seinen Laden hinten dicht halten soll. Knüpfe Dynamo an die Leistung aus der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt an, sei im Millerntor-Stadion alles möglich, hatte Kauczinski prognostiziert – vielleicht ja sogar wirklich mal ein Auswärtssieg in Hamburg.