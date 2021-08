Dynamo Dresden beim HSV mit erfolgreicher Ingolstadt-Elf

Doch der Hamburger SV brennt darauf, sie an diesem Sonntag (13.30 Uhr) im Zweitligaspiel im Volksparkstadion zu beenden. Das Hauptziel der SGD im Gastspiel an der Unterelbe beim klaren Favoriten lautet aber, drei Punkte zu holen – notfalls auch mit Gegentreffer.

Um dieses Ziel zu erreichen, schickt Schmidt genau jene Startelf erneut ins Rennen, die beim klaren 3:0-Auftakt-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen den FC Ingolstadt von Beginn an aufgelaufen war. Heißt: Edeljoker und Torschütze Heinz Mörschel sitzt erneut zunächst auf der Bank. Dort ersetzen Kühn und Kulke im Vergleich zur Vorwoche Stor und Will, die im Kader fehlen.