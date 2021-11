Dynamo Dresden berät über die Zukunft von Alexander Schmidt

Kiel/Dresden. Verspielt Dynamo Dresden gerade die mühsam erkämpfte Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga und begibt sich unfreiwillig auf den Weg zurück in Liga drei? Im Moment sieht es so aus, wenn man auf die ernüchternden Ergebnisse der letzten Wochen schaut, denn nach sechs Niederlagen in den letzten sechs Pflichtspielen und acht Pleiten in den letzten neun Ligapartien hat die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt in der Tabelle nur noch einen Punkt Vorsprung auf Relegationsplatz 16. Nur weil der knapp hinter den Dresdnern platzierte SV Sandhausen wegen einer großen Anzahl von Corona-Fällen in der Mannschaft an diesem Wochenende nicht gegen St. Pauli spielen kann, wird Dynamo die Länderspielpause definitiv außerhalb der Abstiegszone überstehen. Jetzt ist guter Rat teuer.

