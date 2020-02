Dynamo Dresden bereitet sich auf Bochum-Spiel vor

Derzeit rangiert die Mannschaft aus dem Ruhrgebiet auf jener Tabellenposition , die Dynamos Saisonziel entspricht: auf dem Nichtabstiegsplatz 15. Vorausgesetzt, Konkurrent SV Wehen Wiesbaden verliert am Freitagabend sein Heimspiel gegen Greuther Fürth, könnte Dynamo mit einem „Dreier“ sogar erstmals in diesem Jahr das Tabellenende verlassen. Das wollen sich viele Fans nicht entgehen lassen, schon gestern waren 24 000 Karten für die Begegnung vergeben.

Entsprechend akribisch bereiten sich die Schwarz-Gelben auf die Partie vor. Bereits am Montag begann die lange Trainingswoche, am Dienstag standen zwei Einheiten auf dem Plan und auch am Mittwoch konnte Cheftrainer Markus Kauczinski, der an diesem Donnerstag ganz nebenbei seinen 50. Geburtstag begeht, 22 Feldspieler und vier Torhüter auf dem Trainingsgelände im Großen Garten begrüßen.