Dynamo Dresden bereitet sich auf Fürth vor

Dresden. Die Fußballer von Dynamo Dresden bereiten sich derzeit akribisch auf das nächste Zweitliga-Spiel am Freitag bei der SpVgg Greuther Fürth vor. Nachdem im Trainingsgelände im Großen Garten am Montag zwei Übungseinheiten auf dem Trainingsplan der Profis gestanden hatten, .ging es am Dienstag mit einer knapp 90-minütigen Einheit weiter. Der Schwerpunkt lag bei den Schwarz-Geben dabei auf zwei Spielformen: Das Trainerteam um Cristian Fiel arbeitete mit der Mannschaft am defensiven Zweikampfverhalten sowie am laufintensiven Umschaltspiel über das gesamte Spielfeld. Mit Flanken und Torabschlüssen wurde der Trainingstag beendet.