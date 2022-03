Reißleine gezogen: Dynamo Dresden beurlaubt Trainer Alexander Schmidt

Dresden. Alexander Schmidt ist nicht länger als Cheftrainer von Dynamo Dresden verantwortlich. Wie der SPORTBUZZER erfuhr, habe der Fußball-Zweitligist den 53-Jährigen nach einer zehnmonatigen Amtszeit beurlaubt. Dynamo reagierte damit auf die Abwärtsspirale der vergangenen Wochen. Die Sportgemeinschaft ist seit sieben Spielen sieglos und hat in der Tabelle mittlerweile nur noch einen Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz. Zuletzt verloren die Schwarz-Gelben ihr Heimspiel am Sonnabend gegen den SV Darmstadt 98 trotz ordentlicher Leistung mit 0:1 – durch einen Gegentreffer in den Schlusssekunden. Anzeige

Am Dienstagnachmittag ist ein öffentliches Training bei den Schwarz-Gelben angesetzt. Wer es leitet, ist aktuell noch nicht bekannt. Am späten Dienstagvormittag gegen 11.15 Uhr verließ Schmidt mit gepackter Tasche das Trainingszentrum am Dresdner Messering.

Schmidt blickt auf eine verrückte Amtszeit von 309 Tagen zurück, in der es ein Auf und Ab gab. Er hatte am 26. April 2021 den damaligen Drittligisten mit zuvor einem Punkt und 0:6 Toren aus vier Spielen von seinem Vorgänger Markus Kauczinski übernommen und wieder auf Kurs gebracht. Dadurch gelang unter seiner Ägide der umjubelte Sprung in die 2. Bundesliga. Im Fußball-Unterhaus hat es die Sportgemeinschaft bislang jedoch sehr schwer, sich zu behaupten. Besonders eine anhaltende Offensivschwäche macht ihr zu schaffen und kostete Alexander Schmidt nun den Job.

Interessante Namen auf dem Markt

Nun müssen sich die Dresdner Vereinsbosse auf die Suche nach einem Nachfolger begeben. Interessante Namen auf dem Markt gibt es einige: Uwe Neuhaus, der bis August 2018 Dynamo-Trainer war, stieg 2020 mit Arminia Bielefeld in die Bundesliga auf, wurde dort aber am 1. März 2021 beurlaubt und ist damit seit exakt einem Jahr ohne Job. Der 62-Jährige war mit reichlich drei Jahren Amtszeit bemerkenswert lange in der Verantwortung – neben Christoph Franke ist er der einzige Chefcoach, der sich in der Nachwendezeit länger als zwei Jahre auf dem Dresdner Trainerstuhl halten konnte.