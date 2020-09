Dynamo Dresden bezwingt Lautern: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Markus Kauczinski (Trainer SG Dynamo Dresden): "Was für eine Woche. Wir haben heute nicht gut gespielt, aber am Ende gut gekämpft. Wir haben bis zum Platzverweis ein ausgeglichenes Spiel gesehen mit wenig Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dann gehen wir in Führung nach einem Standard, geraten dann in Unterzahl. Ab dann war es purer Kampf. Ansonsten war es eine Energieleistung, die uns den Sieg beschert hat. Wir haben unser Herz in die Hand genommen. Am Montag war es hochverdient, diesmal nur über den Kampf, aber auch das ist ein gutes Gefühl, in Unterzahl diese Führung zu verteidigen. Das kann man prima mitnehmen in die nächsten Wochen." © Picture Point