Dynamo Dresden beginnt das neue Jahr gegen FK Jablonec siegreich

Dresden. Dynamo Dresden ist mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet. Gegen den tschechischen Erstligisten FK Jablonec setzte sich der Drittliga-Spitzenreiter am Mittwochnachmittag mit 2:1 (1:0) durch. In der heimischen AOK-Plus-Walter-Fritzsch-Akademie hatten es die Gastgeber mit einem bissigen Gegner zu tun, konnten sich aber mit zunehmender Spielzeit Vorteile verschaffen. Erst als Kauczinski ab der 60. Minute noch einmal kräftig durchwechselte und weitere Talente aus der A-Jugend einwechselte, wurde es noch einmal eng.

Der Coach war mit dem Auftritt seiner Mannen recht zufrieden. Den ersten und letzten Test vor dem Punktspielauftakt am Montagabend bei Türkgücü München ordnete der 50-Jährige als verdienten Erfolg ein. „Ich glaube, wir haben insgesamt ein gutes Spiel abgeliefert, haben eine gute Ballkontrolle gehabt. Wir waren in der ersten Halbzeit noch ein bisschen geradliniger, da hätten wir ein, zwei Tore mehr machen können“, sagte Kauczinski nach dem Abpfiff.

Gegen die Jablonecer , die in ihrer Heimat überraschend stark auftrumpfen und hinter Slavia Prag Tabellenzweiter im Oberhaus sind, mussten sich die Dresdner erst einmal in Geduld üben, denn die Tschechen gingen engagiert zu Werke, versteckten sich nicht. Ernsthaft prüfen konnten die Männer von Trainer Peter Rada Dynamos Stammkeeper Kevin Broll aber zunächst nicht. Dynamo stand meist sicher in der Abwehr, die genauso besetzt war wie beim letzten Pflichtspiel anno 2020. Wie beim 0:3 im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 konnte Innenverteidiger Tim Knipping wieder mitwirken, von seinen Hüftproblemen war nichts mehr zu sehen. Mit Kevin Ehlers bildete der Ex-Regensburger das Abwehrzentrum, denn die noch verletzten Marco Hartmann und Sebastian Mai konnten nur zuschauen.

Robin Becker markiert das 1:0

Nicht mit von der Partie waren in Mittelfeld und Angriff auch Patrick Weihrauch und Christoph Daferner. Vielleicht war das der Grund, warum es im Angriffsspiel nicht gleich wie am Schnürchen lief. Nennenswerte Vorstöße auf das Tor von Vlastimil Hruby gelangen den Schwarz-Gelben in einem 4-4-2 auf dem gut bespielbaren Rasen kaum. Es gab viel Kleinklein im Mittelfeld, einige rassige Duelle. Erst in der 36. Minute wurde es gefährlich für die Gäste, als der als Linksaußen aufgestellte Marvin Stefaniak den Ball quer in den Strafraum spielte und Robin Becker bediente. Der Rechtsverteidiger bedankte sich mit dem 1:0.