Dynamo Dresden braucht „besten Tag“ gegen Darmstadt - Luftballons im Stadion

Dresden. Auf den Rängen werden die fehlenden Fans durch 30.000 Ballons symbolisiert, auf dem Rasen hat Dynamo Dresden zur Not Luft für einen echten Pokalfight über 120 Minuten. Der Fußball-Drittligist ist am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) im DFB-Pokal gegen den SV Darmstadt 98 in der Außenseiterrolle, wittert aber dennoch seine Chance. „Wir werden unseren besten Tag haben müssen. Wir werden mit Sicherheit individuell schlechter sein, können es aber als Mannschaft schaffen, Dinge auszugleichen. Man kriegt uns nicht klein“, sagte Trainer Markus Kauczinski. „Wir rechnen uns etwas aus und können an guten Tagen bessere Mannschaften schlagen.“

