Dynamo Dresden buhlt um Uerdingens Heinz Mörschel

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler soll seinen eigentlich noch bis 2022 laufenden Vertrag bei den von argen Finanznöten geplagten Krefeldern am Montag aufgelöst haben, berichtet das Fachblatt. Damit könnten die Sachsen den in der Dominikanischen Republik geborenen Offensivallrounder ablösefrei verpflichten. Mörschel, der schon einmal Nationalspieler des Karibik-Staates war, ist im zentralen und im offensiven Mittelfeld einsetzbar, kann aber auch als hängende Spitze oder Mittelstürmer agieren. Beim KFC kam er meist im Mittelfeld zum Einsatz. Für die Uerdinger machte er in dieser Saison bislang 16 Spiele, schoss vier Tore und bereitete eines vor. Seinen letzten Treffer erzielte er erst am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim.