Kommentar zum Wutausbruch von Chris Löwe: Die Misere von Dynamo Dresden liegt nicht allein am Spielplan

Wer sich das Sky-Interview mit Chris Löwe anschaut, bekommt Gänsehaut. Herrlich emotional lässt der Profi vom designierten Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden vor der Kamera seinen Gefühlen freien Lauf und fängt dabei an zu schluchzen, ja sogar zu weinen. Seine Worte überlegt er sich lange, spricht sie dann aber doch sehr offen und deutlich aus: "Glauben Sie ehrlich, dass einer von denen von der DFL – Christian Seifert oder wer auch immer – sich eine einzige Sekunde Gedanken macht, was in unseren Köpfen vorgeht? Das ist denen scheißegal! Wir sind am Ende die, die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß."

Löwes Vorwürfe Richtung DFL sind eindeutig: Dynamo könnte am Ende auch deshalb absteigen, weil der Klub nach den positiven Corona-Tests einiger Profis in 19 Tagen sieben Spiele (oder acht in 22) absolvieren musste. Wettbewerbsverzerrung ist das Stichwort. Aber hat er damit tatsächlich Recht? Fakt ist: Das Programm mit Partien alle drei Tage war und ist heftig. Dazu fehlten den Sachsen im Vergleich zur Konkurrenz zwei Wochen Vorbereitung – fairer Wettbewerb sieht in der Tat anders aus. Doch es ist wie so oft: Dinge, die passiert sind, anzuprangern, ist die eine Sache. Eine Alternativlösung anzubieten, eine andere. Die gab es nicht.

Die DFL war zu diesem Spielplan gezwungen Denn Fakt ist auch – so hart es klingt: Der DFL darf, nein muss es sogar egal sein, was mit Dynamo Dresden (oder einem anderen Verein) passiert. Die Liga hatte lediglich die Aufgabe, den Spielbetrieb im besagten Zeitfenster zu ermöglichen, damit nicht die Hälfte der Klubs komplett von der Bildfläche verschwindet. Das Hygienekonzept ging auf, das lässt sich nicht bestreiten. Dass es Leidtragende wie Dynamo gab, ebenfalls nicht.

