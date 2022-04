Dynamo-Coach Capretti vor Düsseldorf-Spiel energisch: "Hier gibt keiner auf!"

Dresden. Sechs Spiele, fünf Tore, aber nur drei Punkte. Die bisherige Bilanz von Cheftrainer Guerino Capretti, der bei Dynamo Dresden Anfang März die Nachfolge des beurlaubten Alexander Schmidt antrat, fällt bis dato zu dürftig aus, um ein heißer Kandidat für den Zweitliga-Klassenerhalt zu sein. „Ich habe mir natürlich gewünscht, dass wir die Arbeit, die wir leisten, sofort in Ergebnisse ummünzen. Das ist uns leider nicht gelungen, das ist schade“, sagt der 40-Jährige, der bei seinem „siebenten Streich“ mit den Schwarz-Gelben an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf nun jedoch erstmals die volle Ausbeute in Form dreier Punkte einfahren will. Anzeige

Denn um den drohenden Abstieg in die 3. Liga irgendwie zu verhindern, bleibt er weiter dran – genau wie seine Schützlinge. „Ich wusste von Tag eins, worauf ich mich einlasse und dass es eine große Herausforderung ist“, berichtet der gebürtige Italiener. „Aber trotzdem sehe ich immer wieder in den Trainingswochen die Mannschaft, die will, die arbeitet.“ Aufgrund der langen Serie von mittlerweile 13 sieglosen Spielen und dem bislang noch ausgebliebenen Rückrunden-Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten ist „Rino“ Capretti derzeit besonders als Mentalcoach gefragt, um die Spieler nach den vielen Niederlagen jedes Mal wieder aufzubauen.

Die SGD reist am Freitagabend zum Auswärtsspiel nach Düsseldorf - und hat dabei durchaus gute Erinnerungen im Gepäck. Bereits mehrfach bewies Dynamo am Rhein Frühstarter-Qualitäten. Wir haben auf die vergangenen Begegnungen zurückgeblickt. 📊👉 https://t.co/wn3x2XwJ5o #sgd1953 pic.twitter.com/nwOpG7ZR7D — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 21. April 2022

„Mit Siegen würde das alles ein wenig einfacher sein“, weiß der Ex-Drittliga-Coach des SC Verl. Doch er powert: „Aber eines ist auch klar: Hier gibt keiner auf, keiner! Weder die Spieler, die am Anfang der Woche vielleicht ein bisschen bedröppelt sind, aber am nächsten Tag schon wieder den richtigen Fokus haben – und schon gar nicht ich. Ich bin hierher gekommen, damit wir in der nächsten Saison Zweitligist sind. Das ist mein Ziel und das werden wir auch schaffen!“

Mut und Selbstvertrauen verschaffen

Vielseitigkeit ist gefragt. Bei seiner derzeitigen „pädagogisch-psychologischen Nebentätigkeit“ hilft Guerino Capretti natürlich auch, dass er ein abgeschlossenes Lehramt-Studium für Sport, Mathe und katholische Religion in der Tasche hat. „Es ist als Cheftrainer nicht mehr wie vor 30 Jahren: draußen sein, das Training machen und dann ist gut. Die Arbeit mit dem Menschen ist im Vordergrund, das ist auch gut so. Da führe ich viele Gespräche, viele gute und auch mal nicht so angenehme, wenn Dinge gesagt werden müssen. Das muss man auch einfach machen, das gehört zum Job dazu.“ Er wolle seine Vorstellungen vermitteln, dabei aber auch einen respektvollen Umgang pflegen. Im Abstiegskampf werde schließlich jeder gebraucht.

Worauf es jetzt ankommt, erklärt Guerino Capretti so: „Du darfst nicht an dir selber zweifeln. Abstiegskampf heißt nicht, dass wir alle schlechte Spieler oder eine schlechte Mannschaft sind. Wichtig ist, dass wir Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben, als Spieler, als Funktionsteam, als Verein – gerade wenn man das Gefühl hat, man ist in einer Negativspirale“, erklärt der Trainer und wird fast philosophisch: „Dort rauszukommen und das auszublenden ist sehr herausfordernd. Aber dabei hilft eben, sich an die guten Dinge, die Erfolgserlebnisse, die kleinen Momente zurückzuerinnern, um zu sagen: ,Ich bin da, wo ich bin, nicht weil ich Glück hatte, sondern weil ich gut bin.“

Um seinen Spielern neuen Mut und Selbstvertrauen zu verschaffen, führte er ihnen vermehrt positive Dinge vor Augen. „Diese vielen Torchancen gegen Topteams plus dieses Zweikampfverhalten plus diese Mentalität gegen Kiel: Das waren alles Momente, wo die Jungs mir zugenickt und zugestimmt haben: ,Ja, wir können das mit Überzeugung machen und auch unsere Matchpläne auf den Platz bringen’“, erzählt Capretti vom Optimismus, der nach wie vor in der Kabine herrsche. Nach Rückschlägen müsse man sich kurz schütteln. Dann gehe es weiter.



Personelle Abstriche

„Es ist nicht so, dass ich lange Trübsal blase und mir einrede, wie blöd hier alles ist. Wir wollen die Dinge angehen! Ich möchte den Jungs das auch vorleben, ihnen mit positiven Signalen verbal und nonverbal ein Vorbild sein. Damit ich diese Zuversicht versprühe, die ich auch in den Jungs sehe. Und wenn sie es zwischendurch vergessen, sollen sie zu mir schauen und sich schnell wieder daran erinnern. Mein Blick ist immer vorwärtsgerichtet!“ Dynamo habe noch alles in der eigenen Hand, brauche aber Siege. Dann müsse man auch nicht darauf schauen, was unmittelbare Konkurrenten wie der FC Erzgebirge Aue machen, der zuletzt überraschend in Heidenheim gewann.