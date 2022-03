Dynamo-Coach Schmidt übt sich in Zuversicht: "Haben alles noch selber in der Hand"

Dresden. Der trainingsfreie Montag war für Dynamo Dresdens Cheftrainer Alexander Schmidt gewiss kein leichter. Wie zuletzt während einer langen Negativserie im November dürfte es hinter den Kulissen bei intensiven Analysen mit der sportlichen Führung auch um den Job des 53-Jährigen gegangen sein. Bei sieben sieglosen Spielen in Folge, vor allem aufgrund einer mittlerweile seit Monaten anhaltenden eklatanten Offensivschwäche, wäre das zumindest kein Wunder. Anzeige

Trend ist eindeutig negativ

Steigende Abstiegsgefahr, ein Punkt Vorsprung in der Zweitliga-Tabelle auf den Relegationsplatz, nur drei Treffer in den bisherigen sieben Rückrundenpartien – die Gesamtsituation ist mittlerweile recht mies. Ihre kritische Auswertung mag mittlerweile erfolgt sein, ein Ergebnis jedoch teilte die Sportgemeinschaft auch bis zum Montagabend noch nicht mit.

Am Wochenende, kurz nach der jüngsten 0:1-Niederlage im Heimspiel gegen Darmstadt, die durch einen Gegentreffer in letzter Sekunde sehr unglücklich zustande kam und unverdient war, übte sich Alexander Schmidt in Zuversicht: „Wir haben alles noch selber in der Hand und müssen vorausschauen und die kommenden schweren Aufgaben positiv angehen“, blickte er auf die bevorstehenden Spiele gegen die Spitzenteams aus Bremen, St. Pauli, Nürnberg und Schalke voraus.

Ob Geschäftsführer Ralf Becker und die sportliche Führung im Verein auch in diesen Spielen auf Alexander Schmidt setzen, muss sich zeigen. Im Gegensatz zu der ähnlichen Situation im November bliebe nun weitaus weniger Zeit bis zum Saisonende, um den Karren noch aus dem Dreck zu ziehen, sollte er dort – also in die unmittelbare Abstiegszone – tatsächlich noch hineingeraten. Das Risiko betreffend Personalentscheidungen ist somit höher als damals. Und der Trend ist eindeutig negativ, die nächsten Gegner allesamt Aufstiegskandidaten und eine Garantie, dass sich wie vor drei Monaten – damals drei Siege aus vier Spielen – Erfolge kurzfristig einstellen und zur Entspannung beitragen, gibt es nicht.

Das Klima stimmt

Schmidt selbst ist kritisch genug und kennt die Probleme seiner Mannschaft genau, arbeitet seit Wochen und Monaten daran. Er änderte Dynamos Spielsystem zuletzt von einem Angriffspressing hin zu einem abwartenderen Fußball, bei dem mehr auf Konter gelauert wird. Punkte brachte das kaum, doch zumindest zeigt der Fußballlehrer Variabilität und beharrt nicht festgefahren auf seinen ursprünglichen taktischen Vorstellungen.

Trotz des geringen Erfolgs hat sich Dynamos Fußball nach dem Tiefpunkt, dem 1:4 gegen Rostock Anfang Februar, wieder verbessert. Das dürfte auch Ralf Becker nicht entgangen sein. „Ich habe uns gut organisiert gesehen, was das Spiel gegen den Ball betrifft. Wir haben uns Torchancen herausgearbeitet. Diesmal lief es wirklich schlecht für uns, was den Zeitpunkt des Gegentors betrifft. Es waren sehr, sehr viele positive Dinge dabei und auf denen müssen wir aufbauen“, lautete Schmidts Analyse nach der Partie, doch er sparte auch nicht mit Kritik: „Wir müssen trotzdem an Dingen wie Boxbesetzung arbeiten. Und wir müssen verbessern, dass der Gegner einfach nicht zu solchen Chancen und brenzligen Situationen kommt wie am Schluss.“