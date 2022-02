Dynamo Dresden dreht in zweiter Halbzeit auf und holt Punkt gegen Heidenheim

Dresden. Dynamo Dresden hat am Freitagabend gegen den 1. FC Heidenheim einen Punkt erkämpft. Die Zweitligapartie vor 6792 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion endete 1:1 (0:0). Nach einer schwachen ersten Halbzeit ohne Torschüsse nahm die Begegnung in Halbzeit zwei Fahrt auf. Der zur Pause eingewechselte Stefan Schimmer brachte die Gäste per Kopfball in Front (55.), doch Christoph Daferner glich nach Videobeweis per Foulelfmeter umgehend aus (59.). Am Ende drängten die Schwarz-Gelben mit sehr guten Chancen, aber letztlich ohne Erfolg auf den Sieg und bleiben damit auch im sechsten Rückrundenspiel ohne den ersehnten Dreier. Anzeige

Doppelwechsel nach 30 Minuten

Sechs Tage nach dem 0:0 in Paderborn nahm SGD-Cheftrainer Alexander Schmidt zwei Änderungen in der Startelf vor: Ransford Königsdörffer und – nach abgesessener Gelbsperre – Top-Stürmer Christoph Daferner verdrängten Brandon Borrello und Oliver Batista-Meier auf die Wechselbank. In den Anfangsminuten probierte es Dynamo mit hohem Pressing, hatte damit allerdings gegen die sicher agierenden Gäste einen schweren Stand. Dann übernahmen die Heidenheimer immer mehr das Kommando, doch auch sie agierten nicht zwingend nach vorn. Eine schwache Partie entwickelte sich, wobei es in der ersten Halbzeit auf beiden keine Schüsse aufs Tor gab.

DURCHSCHROLLEN: Die Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden und der 1. FC Heidenheim trennen sich nach öder erster und spannender zweiten Halbzeit mit 1:1. ©

Die Zuschauer bekamen zwar Kampf geboten, aber keine fußballerischen Leckerbissen. Nachdem Chris Löwe im Vorwärtsgang den Ball verloren hatte, blockte Michael Sollbauer den Schussversuch von Mohr (15.) Václav Drchal war bei einem Konter gegen vier Mann auf sich alleingestellt und verlor die Kugel. Ansonsten passierte wirklich wenig. In der 28. Minute musste Anton Mitrjuschkin eingreifen. Nach Mohrs Flanke wischte Dynamos Torwart, der einmal mehr der verletzten Kevin Broll vertrat, den Ball im letzten Moment vor Leipertz weg, der mutterseelenallein am zweiten Pfosten stand und wohl sicher eingeköpft hätte.



Alexander Schmidt hatte nach einer knappen halben Stunde genug gesehen und reagierte mit einem Doppelwechsel. Drchal und Löwe, der beim Aufwärmen einen Schlag aufs Bein bekommen hatte und wohl nicht schmerzfrei agierte, mussten vom Feld. Guram Giorbelidze und Oliver Batista-Meier kamen für das Duo in die Partie (29.). Die Sportgemeinschaft zog sich immer weiter zurück und überließ den Württembergern das Geschehen, die dadurch bei einer Auswärtspartie zu mehr als zwei Dritteln Ballbesitz kamen! Zum Glück für die Zuschauer war dann bald Pause.

Elfmeter als Initalzündung

Mit Beginn des zweiten Durchgangs wechselten beide Schmidts: Der Dresdner Trainer brachte Borrello für Königsdörffer, Heidenheims Coach Frank Schmidt entschied sich für Schimmer statt Kühlwetter – ein Glückgriff. Mohr setzte sich mit viel Dusel außen gegen Giorbelidze durch, brachte dann aber eine punktgenaue Flanke auf Stefan Schimmer. Der setzte sich im Luftduell gegen Sollbauer durch und schon zappelte der Ball im Netz – Mitrjuschkin hatte bei dem platzierten Kopfball keine Abwehrchance – verdiente 1:0-Führung für Heidenheim (55.).

Doch die hatte nur kurz Bestand. Bei einem Kopfballduell ruderte Schöppner mit den Armen und traf den hochspringenden Kade mit dem Ellenbogen am Kopf (57.). Schiedsrichter Franz Bokop guckte sich die knifflige Szene selbst am Bildschirm an und entschied nach Videobeweis auf Foulelfmeter für Dynamo. Diese Chance ließ sich Christoph Daferner nicht nehmen und traf per Strafstoß trocken ins linke obere Eck zum umjubelten Ausgleich (59.). Der erste Dresdner Schuss aufs Tor an diesem Freitagabend saß – es war Daferners zehnter Saisontreffer.

Das war endlich die Initialzündung für die Schwarz-Gelben in diesem Spiel. Fast hätte erneut Daferner in der nächsten Szene die Partie gedreht, als er von einem Heidenheimer Fehlpass profitierte. Sein scharfer Schuss aber ging um Haaresbreite am linken oberen Toreck vorbei (61.). Nun wollte Dynamo mehr, der kreative Patrick Weihrauch kam für den läuferisch starken Morris Schröter (63.). Nun war die Begegnung sehr intensiv – mit einigen harten Zweikämpfen auf beiden Seiten. Borrello, Theuerkauf und Busch sahen Mitte des zweiten Durchgangs die Gelbe Karte.

Schlussoffensive eingeläutet

Dynamo hatte nun eine ganz andere Körpersprache und diktierte immer mehr die Begegnung. Danach hatte es zu Beginn ganz und gar nicht ausgesehen. In Minute 83 hatte Borrello dann auch schon wieder Feierabend. Sebastian Mai wurde für ihn eingewechselt – und hatte sofort die Führung auf dem Fuß. Überrascht davon, dass der Ball zu ihm kam, verzog der erneut als Stürmer eingesetzte Ex-Kapitän allerdings deutlich (84.).