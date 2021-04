Dynamo Dresden droht erneute Termin-Hatz

Dresden. Dynamo Dresden droht in Sachen Spielplan ein böses Déjà-vu. Wie schon in der Endphase der Vorsaison, die mit dem Abstieg in die 3. Liga endete, steht den Schwarz-Gelben sehr wahrscheinlich ein Hammer-Programm ins Haus. Denn nicht nur die beiden ausgefallenen Spiele am Sonnabend gegen den MSV Duisburg sowie am Dienstag beim KFC Uerdingen müssen nachgeholt werden. Auch im Sachsenpokal muss die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski noch mindestens einmal ran. Und das alles im Mai, der schon jetzt mit vier Punktspielen und zwei möglichen Partien in der Aufstiegsrelegation eigentlich gut gefüllt ist. Anzeige

Zahlreiche "Englische Wochen" drohen

Die Termine für die Drittliga-Partien gegen Halle (24. April), in Verl (4. Mai), gegen Viktoria Köln (8. Mai), Türkgücü München (15. Mai) und der letzte Spieltag gegen Wiesbaden (22. Mai) sind bereits festgezurrt. Am Montag wird das Viertelfinale des Sachsenpokals ausgelost. Mit viel Glück bekommt Dynamo unter den sieben Teams im Topf das einzige Freilos, ansonsten steht am 1. Mai also ein Pokalspiel an. Dann folgt die Englische Woche Nummer eins mit Verl und Köln. Die beiden jetzt ausgefallenen Punktspiele sollen noch vorm 38. Spieltag nachgeholt werden. Als Termine bleiben dafür nur noch der 11./12. Mai und der 18./19. Mai, was die Englischen Wochen Nummer zwei und drei zur Folge hätte.

Noch eine vierte Englische Woche in Folge blüht der SGD, wenn sie sich im Sachsenpokal-Viertelfinale durchsetzen sollte. Der Finaltag der Amateure, also auch das Endspiel des sächsischen Wettbewerbs, ist für den 29. Mai geplant. Einziger noch freier Termin für ein Halbfinalspiel wäre dann wohl der 25./26. Mai, also wenige Tage nach dem 38. Spieltag. Für den von Verletzungen geplagten Aufstiegsaspiranten aus der Landeshauptstadt, der am Freitag die Tabellenführung an Hansa Rostock verloren hatte, wäre das alles eine außergewöhnlich hohe Belastung, die die angestrebte Rückkehr in die 2. Bundesliga gefährden könnte.

Terminkonflikt zwischen Relegation und Sachsenpokal

Sogar noch mal drastisch weiter verschärfen könnte sich die Situation durch zwei Dinge: Wird Dynamo am Ende der Saison Tabellendritter, stünden am 27. und 30. Mai zwei Relegationsspiele an, die sich terminlich mit dem Sachsenpokalfinale überschneiden würden – dort müsste man also aus Dresdner Sicht terminbedingt schon fast auf ein vorzeitiges Ausscheiden hoffen, was wiederum nur ohne Freilos am 1. Mai möglich wäre. Und kommen nach den beiden jüngsten Corona-Fällen von Ransford Königsdörffer und Pascal Sohm in den Testreihen am Montag und Dienstag noch weitere Covid-19-positive Spieler hinzu, müsste die Mannschaft wohl in Quarantäne bleiben. Auch die Austragung der Partie gegen Halle wäre dadurch in ernster Gefahr.