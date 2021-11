Dynamo Dresden droht gegen Düsseldorf eine gehörige Nervenschlacht

Dresden/Düsseldorf. „Das war ein verdienter Sieg, der uns guttut“, sagte Trainer Alexander Schmidt vor einer Woche im Anschluss an den 3:1-Testspielerfolg gegen den tschechischen Zweitligisten FK Ústí nad Labem. Es war ein Sieg, der Dynamo Dresden wieder daran glauben ließ, noch Spiele gewinnen zu können. Doch was ist schon ein Test- gegen ein Ligaspiel, in dem es ums Überleben in der 2. Bundesliga geht? Erst wenn die Schwarz-Gelben am Sonntag (13.30 Uhr) im heimischen Stadion drei Punkte gegen Fortuna Düsseldorf eingetütet und sicher auf dem eigenen Konto verstaut haben, darf kurz durchgeatmet werden.

