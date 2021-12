Dynamo Dresden enttäuscht beim Tabellenletzten auf ganzer Linie

Ingolstadt/Dresden. Die vorweihnachtliche Reise nach Bayern hat Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden nichts außer Frust eingebracht. Die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt präsentierte sich im letzten Spiel des Jahres in schwacher Verfassung und verlor im Audi-Sportpark beim Tabellenletzten FC Ingolstadt klar mit 0:3 (0:2). Die Sachsen verschliefen vor coronabedingt leeren Rängen die Anfangsphase völlig und zeigten sich nach dem frühen Rückstand ideen- und harmlos. So konnten sie nicht wie beabsichtigt ihr Punktekonto vorm Fest auf 25 Zähler aufstocken. In der Tabelle blieben sie aber auf Rang elf. Der FCI ist zwar weiter Letzter, hat nach dem ersten Heimsieg aber wieder Hoffnung, im neuen Jahr den Anschluss an die Konkurrenz herzustellen. Anzeige

Dynamo wird kalt erwischt

Nach drei Siegen in den letzten vier Spielen hatte Schmidt wenig Grund, die Startelf zu ändern. Er nahm nur einen Wechsel vor, brachte Kevin Ehlers für Luca Herrmann und verstärkte die Abwehr auf Kosten des Mittelfeldes. Sein Plan war es, mit einer Fünferkette hinten dicht zu machen, Ehlers auf Ingolstadts Kapitän Stefan Kutschke anzusetzen. Doch allen Warnungen, erst einmal ohne Gegentor zu bleiben, zum Trotz klingelte es schon nach 50 Sekunden im Dresdner Kasten: Ein Freistoß von Maximilian Beister segelte – leicht abgefälscht von Brandon Borrello – in den Strafraum, Kutschke verpasste, aber Nico Antonitsch drückte den Ball am zweiten Pfosten über die Linie.

Kein versöhnlicher Jahresabschluss für Schwarz-Gelb: Die SG Dynamo Dresden unterlag nach einer schwachen Vorstellung beim FC Ingolstadt mit 0:3.

Und es sollten noch schlimmer für die Gäste kommen, als Ingolstadts Marcel Gaus von der Grundlinie auf Kutschke flankte und der Ex-Dynamo zum Kopfball kam. Der Mittelstürmer der „Schanzer“ traf dabei aus Nahdistanz Ehlers, von dessen Körper die Kugel ins Netz sprang (17.). Ein Eigentor, das Dynamos Matchplan erst recht zerstörte. Schmidt reagierte, nahm wenig später Robin Becker vom Feld, brachte Herrmann und stellte auf ein 4-3-3 um. Zwar hatten die Sachsen nun mehr Ballbesitz, doch Offensivaktionen gelangen ihnen nicht. Ingolstadt zog sich weit zurück, verteidigte den Vorsprung. Selbst Kutschke ging oft mit an den Strafraum zurück, half den Kollegen bei der Abwehrarbeit. Nach vorn ging da auch nur wenig bei den Hausherren, aber sie hatten immerhin vorm Seitenwechsel noch eine gute Chance, als Kutschke von links auf Beister in der Mitte flankte, der Ex-Hamburger den Ball aber über die Latte setzte (44.).



Coach Schmidt wechselt zur Halbzeit doppelt - Ertrag bleibt aus

In der Pause wechselte Gästecoach Schmidt erneut, holte Morris Schröter und Brandon Borrello vom Platz, schickte Patrick Weihrauch und Heinz Mörschel neu auf das Grün. Dynamo agierte nun etwas mutiger, doch es fiel den in den weißen Auswärtstrikots spielenden Dresdnern schwer, das Abwehrbollwerk der „Schanzer“ zu knacken. Den Gästen fehlte es einfach an Präzision im Passspiel, um die wenigen Lücken in den Reihen der defensiv gut eingestellten Ingolstädter zu nutzen. Herrmann versuchte es einmal, Christoph Daferner durch die Mitte zu bedienen, doch der Ball in den Strafraum kam nicht an (65.). Schusschancen erarbeiteten sich die SGD-Profis keine, erst in der 70. Minute konnte Michael Akoto mal abdrücken, wurde aber prompt geblockt.