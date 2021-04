Dynamo Dresden enttäuscht gegen den Halleschen FC und verliert mit 0:3

Dresden. Der Wurm ist schon länger drin im Spiel von Dynamo Dresden, doch der entthronte Tabellenführer der 3. Fußball-Liga hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Im Ostderby gegen den Halleschen FC enttäuschte die von elf Ausfällen und Corona-Zwangspause geplagte Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski auf ganzer Linie und verlor völlig zu Recht mit 0:3 (0:1). Für die Aufstiegshoffnungen der Schwarz-Gelben bedeutet die fast schon peinliche Niederlage einen herben Dämpfer, zumal die direkten Konkurrenten ihre Spiele auch noch alle gewannen. Anzeige

Kauczinski begann die wichtige Partie, vor der in der Südkurve die „Dixie“-Dörner-Tribüne offiziell eingeweiht wurde, mit einem 4-3-3-System und drei Änderungen in der Startelf. Für den wegen einer Corona-Infektion noch in Quarantäne steckenden Ransford-Yeboah Königsdörffer und den zuletzt nicht überzeugenden Agyemang Diawusie durften Julius Kade und Luka Stor von Anfang an auflaufen. Für den in der Abwehr wegen der fünften Gelben Karte fehlenden Sebastian Mai feierte Chris Löwe nach sechs Monaten Verletzungspause sein Pflichtspiel-Comeback bei Dynamo. Es sollte kein erfreuliches werden.

Während Löwes Einsatz mangels Alternative nicht überraschte, staunte manch Beobachter nicht schlecht, warum Stor den Vorzug vor dem erfahrenen Philipp Hosiner erhielt. Dem Slowenen gelang dann auch nicht viel in einer schwachen Heimelf, die viel zu zögerlich begann, kaum den Weg in Richtung gegnerischer Strafraum fand, sich keinen Respekt des Gegners erarbeitete. Der HFC war nicht wirklich stark, aber allemal gefährlicher als die Gastgeber, die vorm Tor völlig harmlos auftreten.

Von Dynamo kam fast nichts

Der schnelle Braydon Marvin Manu, der seinem Gegenspieler Löwe einige Male das Nachsehen gab, schoss drüber (20.), Julian Guttau – von Niklas Kreuzer nicht eng genug bewacht – setzte den Ball neben das Tor von Kevin Broll (21.). Kurz darauf musste Tim Knipping Terrence Boyd blocken (23.). Da kündigte sich ein Treffer der Gäste schon an, der in der 27. Minute dann auch prompt fiel: Ex-Dynamo Niklas Landgraf trug den Ball in die Hälfte der Gastgeber, spielte Manu an, der aus spitzem Winkel aufs Tor schoss. Broll lenkte den Ball noch zur Seite, von wo aus Antonios Papadopoulos aber zum 1:0 traf. Die verdiente Führung für das Team von Trainer Florian Schnorrenberg.

Von Dynamo, das sich kaum einmal durchspielen konnte, kam fast nichts. Ein Kopfball von Christoph Daferner nach Flanke von Marvin Stefaniak war schon alles, die Kugel wurde auch noch zur Ecke abgefälscht (38.). Selbst mit einem ruhenden Ball konnte die SGD aber nichts anfangen, kein Eckball vor der Pause brachte wirklich Torgefahr. Boyd hätte auf der Gegenseite aber noch erhöhen können, sein Kopfball aus dem Spiel heraus landete aber auf dem Tornetz (34.).

Gäste erhöhen nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel bemühte sich Dynamo mehr, Zug zum Tor zu entwickeln. Jetzt kickte auch Hosiner mit: Für den Österreicher (9 Saisontore) ließ Kauczinski Paul Will draußen. Doch das Streben der Sachsen nach dem Ausgleichstreffer blieb erfolglos und erhielt in der 62. Minute einen herben Dämpfer. Da fiel das 0:2, als Manu auf Papadopoulos spielte, der Boyd in der Mitte sah und der US-Amerikaner für Michael Eberwein ablegte. Flach traf der Zehner der Hallenser ins rechte Eck. Ein Schock für Dynamo! Papadopoulos hatte gleich noch das 3:0 für den HFC auf dem Fuß, doch Broll parierte dessen Schuss mit einer Hand (68.).

