Dynamo Dresden erhält Zweit- und Drittliga-Lizenz ohne Auflagen

Dresden. Zweitligist Dynamo Dresden hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) den positiven Lizenzbescheid für die kommende Saison 2020/21 in der 2. Bundesliga und 3. Liga erhalten. Das teilten die Sachsen am Mittwoch mit. "Fakt ist aber auch, dass sich unsere Planungen für die kommenden Jahre durch den aktuellen Ausnahmezustand in vielen Bereichen nochmals verändern werden", erklärte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in einer Vereinsmitteilung.