Dynamo Dresden erhält Zweitliga-Lizenz ohne wirtschaftliche Auflagen

Dresden (dpa). Die SG Dynamo Dresden hat von der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Lizenz für die kommende Saison in der 2. Bundesliga ohne wirtschaftliche Auflagen erhalten. Wie der Verein am Dienstag weiter mitteilte, liegt auch ein positiver Bescheid für die dritte Liga vor, für die der Deutsche Fußball-Bund verantwortlich ist.

«Mein Dank gilt auch in diesem Jahr allen Schwarz-Gelben, die mit ihrem Mitwirken großen Anteil an den positiven Lizenzbescheiden haben – Mitarbeitern, Mitgliedern, Sponsoren und Partnern des Vereins», sagte Dynamos Kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in der Vereinsmitteilung.