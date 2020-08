Dynamo Dresden eröffnet Drittliga-Saison auf dem "Betze"

Heilbad Heiligenstadt. Dynamo Dresden trifft am ersten Spieltag der neuen Saison auswärts auf den 1. FC Kaiserslautern. Das geht aus dem Spielplan für die 3. Liga hervor, den der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag um 11 Uhr veröffentlicht hat. Am Freitag, 18. September, um 17.45 Uhr ist die SGD zum offiziellen Saisoneröffnungsspiel auf dem Betzenberg zu Gast (live im TV auf ARD). Damit steht für die Sportgemeinschaft eine Woche nach dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV eine weitere schwere Aufgabe an.

Zum ersten Heimspiel der Dynamos im Rudolf-Harbig-Stadion reist eine Woche später Waldhof Mannheim an, bevor es am ersten Oktoberwochenende zur Bayern-Reserve geht, die vergangene Saison auf Rang eins landete, aber nicht aufstiegsberechtigt ist. Am vierten Spieltag vom 9. bis 12. Oktober gibt es dann schon das erste Ostduell - daheim gegen den 1. FC Magdeburg. In der ersten Englischen Woche der Saison reist am 20./21. Oktober der FSV Zwickau zum Sachsenderby an. Zeitgenau terminiert ist bislang allerdings nur Dynamos Eröffnungsspiel bei den Lauterern.

Kurze Winterpause

Mit Beginn der zweiten Englischen Woche gastiert Dynamo am 20. bis 22. November bei Hansa Rostock, im Zeitraum 11. bis 13. Dezember geht es zum Halleschen FC. Das bisher so unglücklich verlaufene Fußballjahr 2020 beschließt die SGD dann am Wochenende vor Heiligabend bei Viktoria Köln. Zum Auftakt 2021 geht es dann am zweiten Januarwochenende bei Neuling Türkgücü München weiter. Das Hinrundenende ist dann erst eine weitere Woche später - mit dem Heimspiel gegen Zweitliga-Mitabsteiger Wehen Wiesbaden.

Das letzte Pflichtspielduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Dynamo Dresden gab es am 22. April 2018. Die Schwarz-Gelben gewannen durch ein Tor von Erich Berko in der 79. Minute. © Worbser

Der Terminplan ist wegen der Corona-Pandemie, durch die sich der Saisonbeginn um acht Wochen verschoben hat, sehr eng. So legt die 3. Liga trotz der Nationalmannschaftspartien Anfang Oktober und Mitte November keine Länderspielpausen ein. Auch die Winterpause ist diesmal mit nur drei Wochen sehr kurz. Auch in der Rückrunde stehen drei Englische Wochen auf dem Plan. Am 22. Mai, wenn die Dynamos bei Wehen Wiesbaden zu Gast sind, steht die Abschlusstabelle fest. Ende Mai ist dann nach den Relegationsspielen auch bekannt, ob es einen dritten Aufsteiger gibt.

Die Dynamo-Hinrunde im Überblick: