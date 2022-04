Dynamo Dresden erwartet Holstein Kiel und bangt um Einsatz von Michael Akoto

Dresden. Am Karfreitag setzte Dynamo Dresden im vereinseigenen Trainingszentrum am Messering die Vorbereitung auf das Punktspiel gegen Holstein Kiel (Sonnabend, 13.30 Uhr) fort, doch optimal verlief die Einheit am frühen Nachmittag für die Schwarz-Gelben nicht: Michael Akoto verletzte sich kurz nach Beginn der gut einstündigen Einheit bei einer Spielform am rechten Knöchel, blieb am Boden liegen und musste behandelt werden. Schnell war klar, an diesem Tag ist kein Training für den zuletzt als Rechtsverteidiger eingesetzten Abwehr-Allrounder mehr möglich. Der ehemalige Mainzer musste das Training abbrechen, humpelte vom Platz. Ob der 24 Jahre alte Deutsch-Ghanaer gegen die Holsteiner mitwirken kann, ist daher nicht sehr wahrscheinlich.

