Dynamo Dresden fährt dritten Sieg in Folge ein: 2:0 gegen Unterhaching

Dresden. Erstmals in dieser Saison hat Dynamo Dresden den dritten Sieg in Folge gefeiert: Am Mittwochabend gewannen die Schwarz-Gelben ihre Heimpartie gegen die Spielvereinigung Unterhaching mit 2:0 (2:0) und rückten damit in der Tabelle wieder auf den 3. Platz vor. Im leeren Harbig-Stadion trafen Marco Hartmann (26.) und Philipp Hosiner (42.) für die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski, die auch noch höher hätte gewinnen können. Chancen dafür waren da, vor allem nach ruhenden Bällen.

Nach einem ungefährdeten Erfolg sah es aber anfangs gar nicht aus, denn die Gäste gingen nach fünf sieglosen Spielen sehr forsch in die Partie. So liefen die Hachinger die Gastgeber sehr früh an und versuchten, Dynamos Hintermannschaft sofort unter Druck zu setzen. Kevin Broll hatte in der Anfangsphase mehr Ballkontakte, als ihm lieb sein konnte. Eingreifen musste er mit den Händen zunächst nicht, denn Markus Schwabl setzte den ersten Torschuss der Partie vorbei (2.). Dynamo hatte zwar mehr Ballbesitz, kam aber nur selten vor das Tor der Oberbayern. Christoph Daferner bediente bei einem Konter dann aber den in der Mitte mitgelaufenen Patrick Weihrauch, der in der 8. Minute aber verzog.

DURCKLICKEN: Einige Bilder zum Spiel Die SG Dynamo Dresden gewinnt das Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching mit 2:0. ©

Auf der Gegenseite wurde es sechs Minuten später auch richtig brenzlig, als Broll zu ungenau auf Yannick Stark spielte, Paul Grauschopf den Ball eroberte und Niclas Anspach zum Schuss kam. Broll klärte aber mit einer Hand zur Ecke (14.). Grauschopf kam Sekunden später wieder an die Kugel, setzte sie aber am Tor vorbei. Mutig drückte Unterhaching danach weiter, Dynamo tat sich schwer, sich zu befreien, bekam kaum Luft. Bis zur 26. Minute: Da spielte Patrick Weihrauch wie in Rostock einen Freistoß in den Strafraum auf Marco Hartmann – und der 32-Jährige traf erneut, diesmal nicht zum 2:0, sondern zum 1:0. Beinahe hätte der Eichsfelder zehn Minuten darauf auch das 2:0 besorgt, doch diesmal konnte Nico Mantl im Hachinger Tor den Kopfball von Dynamos Nummer 6 parieren. Wieder hatte sich Hartmann nach einem Weihrauch-Freistoß von seinem Bewacher gelöst und aus Nahdistanz auf das Tor gköpft. Wie einfach und wirkungsvoll Standards doch sein können!

Dynamo-Abwehr sattelfest

Das 2:0 fiel wenig später aber auf andere Art und Weise – und das ebenfalls sehenswert. Ein toller Spielzug über mehrere Stationen kam bei Weihrauch an, der Jonathan Meier schickte und dann mitansehen durfte, wie Philipp Hosiner Meiers Ablage in der Mitte versenkte (42.). Ein Leckerbissen, dieses Tor! Toll herauskombiniert. Fast hätte Daferner noch das 3:0 vor der Pause nachgelegt, aber sein Schuss ging vorbei (44.).