Dynamo Dresden fehlen in München fünf Mann

Dresden. Die Ausfallliste bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden ist vor dem kommenden Punktspiel beim FC Bayern München II (Freitag, 19 Uhr) wieder länger geworden. So kann Trainer Markus Kauczinski im Grünwalder Stadion gleich auf fünf Spieler nicht zurückgreifen. Wenn die Mannschaft am Donnerstagmittag mit dem Bus in die bayerische Landeshauptstadt startet, werden neben Justin Löwe (Reha nach Schulter-OP), Luka Stor (Bänderriss im rechten Sprunggelenk) und Robin Becker (Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) auch Pascal Sohm (Sprunggelenksprobleme) und Marco Hartmann (muskuläre Beschwerden) definitiv nicht dabei sein.

Im Gegensatz zum ersten Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (1:1) ist Paul Will aber wieder spielberechtigt. Der defensive Mittelfeldspieler, der beim 1:0 in Kaiserslautern die Gelb-Rote Karte gesehen hatte und gegen die Kurpfälzer aus Mannheim gesperrt war, kann damit gegen seinen Ex-Verein wieder mitmischen. Will war erst im Sommer als 13. und bislang letzter Neuzugang von den “kleinen” Bayern nach Dresden gewechselt. Im Vorjahr war er unter Trainer Sebastian Hoeneß mit der Bayern-Reserve noch Drittliga-Meister geworden.

Dynamo-Coach Kauczinski über das Personal vorm Spiel in München

Dass er wieder dabei ist, freut Kauczinski sehr. Wills Aggressivität im Zweikampf hatte er im Spiel gegen die Waldhof-Buben schon ein wenig vermisst. Er werde ihn nicht groß warnen, nach dem durch ein Handspiel ausgelösten Platzverweis auf dem “Betze” gegen seine alten Kameraden übervorsichtig zu Werke zu gehen: “Wir sind ja froh, dass er jemand ist, der auch mal zulangen kann.”