Dynamo Dresden fehlt gegen Waldhof Mannheim ein Quartett

Kulke ersetzt Becker gegen Mannheim

Wie der Neuzugang aus Niedersachsen muss auch der slowenische Stürmer Luka Stor zwei bis drei Wochen kürzertreten , denn der Rückkehrer vom NK Aluminij hat Beschwerden am rechten Knöchel. “Beim ihm ist eine alte Sprunggelenksverletzung wieder aufgebrochen”, sagte Kauczinski auf der Pressekonferenz am Freitagmittag. Fehlen wird außerdem weiter Mittelfeldmann Justin Löwe, der sich noch von einer Schulter-OP erholt. Stürmer Pascal Sohm steht indes wieder zur Verfügung. Der Neuzugang aus Halle hatte im Training einen schmerzhaften Schlag abbekommen und zeitweise Probleme am Knöchel, kann inzwischen aber wieder mittrainieren.

Wer die beiden Stammspieler ersetzt, ist nur in einem Fall klar. So kündigte Kauczinski an, dass Rechtsverteidiger Becker von Max Kulke vertreten wird. Der junge Mann aus dem eigenen Nachwuchs habe in der Vorbereitung gezeigt, dass er ein guter Ersatz sein kann. Kulke habe sich seinen Einsatz redlich verdient, so der Trainer. Im Falle von Wills Vertretung ließ sich Kauczinski noch mehrere Optionen offen. Gut möglich ist aber, dass Routinier Marco Hartmann vor der Abwehr einspringt.