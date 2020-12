Dynamo Dresden feiert als Tabellenführer unterm Weihnachtsbaum

Dresden. Weihnachten können die Dynamo-Profis dieses Jahr wie alle nur in kleiner Runde feiern, doch das abgespeckte Fest 2020 lässt sich für die Schwarz-Gelben allemal ertragen, denn sie sitzen nach fünf Jahren Pause mal wieder als Tabellenführer unterm Tannenbaum. Der kuriose 4:1-Heimsieg gegen den Verfolger aus Verl sicherte den Kickern von Trainer Markus Kauczinski vorzeitig die Herbstmeisterschaft. Als den die Sportgemeinschaft 2015 das letzte Mal erkämpfte, durfte nicht nur zu Weihnachten gefeiert werden, denn am Saisonende ließen die Dresdner nach einem 2:2 in Magdeburg die Korken knallen und stiegen souverän in die 2. Bundesliga auf. Anzeige

Davon träumt auch Kauczinski insgeheim, doch der 50-Jährige hatte jüngst schon öffentlich betont, dass er sich die Tabelle nicht einrahmen werde. Für ihn ist die Herbstmeisterschaft kein Grund für Euphorie: „Die Tabelle interessiert mich im Moment wirklich überhaupt nicht. Das wird noch so eng – auch ,Sechzig’ hat wieder gewonnen, ist uns auf den Fersen, Verl hat noch Nachholspiele.“

Aber selbst eine Niederlage können sich die nun seit sieben Spielen ungeschlagenen Dresdner am Sonnabend bei Viktoria Köln leisten – der Herbstmeistertitel könnte ihnen höchstens im neuen Jahr noch flöten gehen, wenn Verl am Sonntag gegen Türkgücü München gewinnt und im Januar auch die Nachholspiele in Unterhaching (12.1.) und gegen Zwickau (Termin offen) siegreich beendet. Dass das kein Ding der Unmöglichkeit ist, das ist spätestens jetzt jedem Dresdner klar, der die Mannschaft von Guerino Capretti auf dem frisch verlegten Rollrasen im Harbig-Stadion hat kombinieren sehen.

Das starke Positionsspiel der Westfalen, die in der ersten Halbzeit lang das klar bessere Team in Dresden waren, ließ die Gastgeber zwar lange nicht gut aussehen. Aber die Hausherren überstanden diese Phase auch ohne ihre verletzten Routiniers Marco Hartmann und Sebastian Mai schadlos, die beste Abwehr der Liga hielt allen Angriffen stand. Und vorn ging der Spitzenreiter kurz vorm Seitenwechsel mit dem ersten eigenen Torschuss durch Julius Kade 1:0 in Front (43.). Selbst als Zlatko Janjic durch einen zweifelhaften Handelfmeter ausgeglichen hatte (56.), kam Dynamo mit drei Treffern durch Patrick Weihrauch (69.), Ransford-Yeboah Königsdörffer (75.) und erneut Kade (79.) eindrucksvoll zurück.

Geduld, die Fähigkeit, im Spiel taktisch zu variieren und vor allem Effektivität zeichneten das Kauczinski-Team am Dienstagabend nicht zum ersten Mal aus, denn die Mannschaft braucht inzwischen nur wenige Chancen, um Tore zu machen. Sie spielt nach einem Hänger wieder so abgezockt wie beim Pflichtspielstart im September, als der Hamburger SV im DFB-Pokal früh mit 0:2 hinten lag und am Ende mit 1:4 in Dresden aus dem Wettbewerb flog. „Wir haben die Verler kommen lassen, haben auf unsere Momente gelauert, die gut ausgespielt und zur richtigen Zeit die Tore gemacht“, sagte Spielmacher Weihrauch, der sein drittes Saisontor und schon die fünfte Vorlage verbuchen konnte.