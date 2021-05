Dynamo Dresden feiert mit friedlichen Fans am Trainingszentrum

Dresden. Während es während und kurz nach dem 4:0-Heimsieg von Dynamo Dresden gegen Türkgücü München im und am Großen Garten zu schweren Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Fans und der Polizei kam, bei denen es ersten Angaben zufolge elf verletzte Polizisten und auch einige verletzte Fans gab, feierte die Mannschaft den Aufstieg am Abend mit einigen hundert friedlichen Sympathisanten am Messering.

