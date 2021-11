Dynamo Dresden fliegt hochmotiviert nach Kiel

Dresden. Die Bilanz der letzten Partien könnte schlimmer kaum sein, doch nach fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Folge versucht man bei Dynamo Dresden, die Ruhe zu bewahren und sich voll und ganz auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Gemeint ist das Auswärtsspiel am Freitagabend (18.30 Uhr) beim Tabellen-16. Holstein Kiel. Ein Spiel, das den Befreiungsschlag bringen soll, das aber bei einer Niederlage auch zum weiteren Abrutschen der Dresdner in den Tabellenkeller führen könnte, denn die Kieler wären mit einem Dreier in der Tabelle an Dynamo vorbei. Anzeige

Doch soweit soll es nicht kommen, wenngleich die Mannschaft von Trainer Alexander Schmidt am Freitagmorgen ohne die erkrankten Routiniers Chris Löwe und Sebastian Mai in den Charterflieger an die Förde steigt. Schmidt ist felsenfest davon überzeugt, dass seine Truppe im Holstein-Stadion an ihre Grenzen geht, alles für die ersehnte Trendwende gibt: “Wenn ich die Mannschaft so beobachte - ob in einer guten oder wie jetzt in einer schwächeren Phase -, dann sind die Spieler immer motiviert. Sie imponieren mir in jedem Training. Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir das Ding - diese Phase, die wir jetzt durchmachen - drehen werden. Entsprechend motiviert sind alle, die sich auf den Weg nach Kiel machen.”

Vizekapitän Yannick Stark pflichtete seinem Trainer auf der Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag bei: “Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor gut, wir haben einen guten Umgang miteinander. Ich denke, der wird auch immer so bleiben, denn wir sind eine gute Truppe. Aber klar ist auch die Unzufriedenheit über die Ergebnisse der letzten Wochen deutlich zu spüren. Jeder arbeitet noch einen Tick härter, jeder macht sich so seine Gedanken. Wir sind bis in die Haarspitzen motiviert, um diese Phase zu beenden und wieder vernünftige Ergebnisse einzufahren.”

Sandhausen-Niederlage analysiert

Auch Stark rätselt noch, woran es zuletzt gelegen hat, dass Dynamo nicht an die erfreulichen Resultate der ersten Wochen nach Rückkehr ins Zweitliga-Geschäft anknüpfen konnte. Der 31-Jährige meinte: “Natürlich habe ich schon sportlich schlechte Phasen gehabt, aber noch nie so, dass man das nicht richtig greifen konnte, woran es jetzt letztendlich gelegen hat. Die Mannschaft ist absolut intakt, da sind keine faulen Äpfel drin. Es wird sich auch nicht zerfleischt, mit dem Trainerteam gibt es ein sehr gutes Zusammenarbeiten, sehr gutes Miteinander. Es ist auch nicht so, dass von der sportlichen Führung unrealistische Ziele ausgegeben werden. Das passt alles.” Deswegen sei es schwer, Gründe für die Ergebniskrise zu finden. Er sei zum Schluss gekommen, “dass man einfach weiterarbeiten muss, dass man im Training Gas gibt, auf sich achtet und sich körperlich und mental in die bestmögliche Verfassung bringt”. Gelingt das, dann werde “das Pendel auch wieder zu uns ausschlagen”, ist der Darmstädter überzeugt.

Trainer Schmidt hat die besonders schmerzhafte 0:1-Niederlage gegen Sandhausen ausführlich analysiert, mit der Mannschaft und mit Sport-Geschäftsführer Ralf Becker jeden Fehler ausgewertet. “Es ist einfach so, dass es im Moment an Nuancen liegt”, glaubt der 53-Jährige. Er forderte ein noch konsequenteres Klären bei gegnerischen Standards, eine bessere Absprache. Das Abwehrverhalten bei ruhenden Bällen des Gegners war einer der Schwerpunkte im Training, “wo wir noch einmal Automatismen gefestigt haben”. Gegentore zu vermeiden - das ist momentan das Gebot der Stunde. Zu einfach habe man die letzten kassiert, sich damit das Leben schwer gemacht.