Bericht: Absteiger Dynamo Dresden fordert Aufstockung der 2. Liga - Gespräch mit DFL

Dynamo Dresden steht nach dem verpassten Klassenerhalt in der 2. Liga vor einem Neuanfang. Doch so ganz hat sich der Klub wohl noch nicht mit dem Abstieg abgefunden. Wie die Bild berichtet, fordert Dynamo eine Aufstockung der 2. Liga. Dazu soll es bereits Gespräche mit der DFL gegeben haben. Dynamo-Geschäftsführer Michael Born und Sportchef Ralf Becker sollen sich demnach schon mit den Liga-Vertretern in Frankfurt getroffen haben.

Geld-Entschädigung für Dynamo Dresden?

Löwe kritisiert DFL scharf

Bei Dynamo-Profi Chris Löwe fiel die Kritik am Vorgang der DFL hart aus. Der Routinier hatte nach der 0:2-Niederlage in Kiel deutliche Worte in Richtung DFL geäußert: "Wir sind die, die den verfickten Preis bezahlen für den ganzen Scheiß", sagte er. Grund war der enge Spielplan von Dynamo nach einer 14-tägigen häuslichen Quarantäne aufgrund mehrfacher positiver Coronatests. Löwe hatte seine Kritik nochmal erneuert, da die Dresdner "das einzige Team in Deutschland und wahrscheinlich auch Europa waren, das vor ihrem Neustart in Heim-Quarantäne war - also nicht in der Lage waren zu laufen, nur Fahrrad gefahren sind und dadurch die körperlichen Voraussetzungen auch noch mal ganz andere waren".