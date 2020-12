Dynamo Dresden freut sich über 55.000 verkaufte Geistertickets

„Wenn man sich in einer ruhigen Minute mal vor Augen führt, dass unser Stadion rund 30.000 Plätze hat, dann wird jedem klar, was unsere Fans und alle Unterstützer aus ‚30.000 Geister für Dynamo‘ einmal mehr für eine unglaublich geile Aktion gemacht haben. Wir als Mannschaft samt Trainer- und Betreuerteam möchten schon jetzt ein großes Dankeschön an alle Dynamo-Unterstützer loswerden und beteiligen uns deshalb mit dem Kauf von 1000 Geistertickets“, erklärte Mannschaftskapitän Sebastian Mai.

„Ich bin stolz und dankbar für einen Verein arbeiten zu dürfen, der so vielen Menschen so sehr am Herzen liegt. Wir erleben gerade in allen Lebensbereichen schwierige Tage und die Menschen sind trotzdem bedingungslos für Dynamo Dresden da. All das zeigt einmal mehr, welch enge Bindung zwischen Verein und der gesamten Fanszene besteht. Fünf Tage vor dem Darmstadt-Spiel sind bereits weit mehr als 50.000 Geistertickets zum Preis von je fünf Euro verkauft worden. Das ist einfach verrückt! Danke! Danke, liebe Dynamo-Fans!“, erklärte Cheftrainer Markus Kauczinski in einer Pressemitteilung des Vereins, der nun auf 60.000 verkaufte Karten hofft, also auf „2 x 30.000 Geister für Dynamo“.