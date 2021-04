Dynamo Dresden gegen Haching mit vier Änderungen in der Startelf

Unterhaching. Dynamo Dresdens geht mit einer auf vier Positionen veränderten Startelf ins Gastspiel bei der SpVgg Unterhaching an diesem Sonntag (14 Uhr). Erstmals seit Januar erhält Marvin Stefaniak wieder eine Bewährungsprobe in der Anfangsformation der Dynamos. Dafür muss Heinz Mörschel auf die Bank, der zuletzt auf der Position im zentralen offensiven Mittelfeld gesetzt war. Agyemang Diawusie darf sogar erstmals seit Dezember mal wieder beginnen. Für ihn muss Philipp Hosiner auf die Bank. Die dritte Änderung: Julius Kade spielt statt Paul Will (Bank).

Anzeige