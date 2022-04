Dynamo Dresden gegen Kiel gleich mit vier Änderungen in der Startelf

Dresden. An diesem vorösterlichen Sonnabend will Dynamo Dresden zum ersten Mal in der Rückrunde dieser Zweitliga-Saison einen Sieg einfahren und zugleich Wiedergutmachung für die 1:2-Auswärtsniederlage beim SV Sandhausen betreiben. Das um 13:30 Uhr beginnende Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion gegen Holstein Kiel geht Dynamo Dresdens Cheftrainer Guerino Capretti im Vergleich zur Vorwoche mit vier Änderungen in der Startelf an.

