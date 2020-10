Dynamo Dresden geht mit Vlachodimos und Becker ins Sachsenderby gegen Zwickau

Dresden. Dynamo Dresden will an diesem Dienstagabend seine Serie in der 3. Fußball-Liga fortsetzen und das Sachsenderby gegen den FSV Zwickau gewinnen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen am Dienstagabend (Anstoß: 19 Uhr) nur 999 Zuschauer ins Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion.

Nur drei Tage nach dem 1:0-Auswärtssieg beim VfB Lübeck stellt Cheftrainer Markus Kauczinski seine Anfangsformation auf zwei Positionen um: Robin Becker ist nach seinem Muskelfaserriss genesen und ersetzt Max Kulke als Rechtsverteidiger. Und auf dem linken Offensivflügel bekommt der junge Ransford Königsdörffer eine Pause. Dafür läuft Panagiotis Vlachodimos von Beginn an auf.

Kulke und Königsdörffer nehmen ebenso auf der Bank Platz wie Marvin Stefaniak und Christoph Daferner, der bei den Lübeckern kurz nach seiner Einwechslung Philipp Hosiners Siegtor vorbereitet hatte. Der Ex-Chemnitzer Hosiner will auch gegen die Zwickauer wieder knipsen, die sich in der Vorsaison im Kampf um den Klassenerhalt knapp gegen den CFC durchgesetzt hatten.