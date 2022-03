Dynamo Dresdens Geschäftsführer Wehlend nach Herzinfarkt auf dem Weg der Besserung

Dresden. Dynamo Dresden s kaufmännischer Geschäftsführer Jürgen Wehlend hat einen Herzinfarkt erlitten. Er befindet sich aber schon auf dem Weg der Besserung, teilte der Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der medizinische Zwischenfall bereits am 2. März während einer Videokonferenz. Der 56-jährige Wehlend wurde unverzüglich ins Herzzentrum am Dresdner Uniklinikum gebracht, wo er sich einer Herzkatheter-Operation unterzog.

"Ich hatte Glück im Unglück, wie man so schön sagt. Natürlich war es ein großer Schreck, nicht nur für mich. Aber es hätte viel schlimmer kommen können. Dank einer beherzten Rettungsärztin und ihres Teams sowie der sofortigen Behandlung am Herzzentrum Dresden kann ich guten Mutes nach vorne schauen", sagte Wehlend in einer Pressemitteilung. "In solch einem Moment wird man sehr demütig und ist einfach nur dankbar, in einem Land leben zu dürfen, in dem eine medizinische Leistung wie diese möglich ist", erklärte Wehlend.