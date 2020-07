Annullierung des Zweitliga-Abstiegs: Dynamo Dresden bestätigt Gespräche mit der DFL

Nach dem sportlichen Abstieg befindet sich Dynamo Dresden mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Gesprächen über einen möglichen Verbleib in der 2. Bundesliga. Das bestätigte der Klub der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, wollte aber laut eines Sprechers "keine Wasserstandsmeldungen“ abgeben. Die Bild hatte berichtet, dass die Dynamo-Geschäftsführer Michael Born und Ralf Becker sich in Frankfurt mit den Liga-Vertretern Peter Peters, Rüdiger Fritsch und Ansgar Schwenken getroffen und eine Aufstockung der Liga gefordert hätten.