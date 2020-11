Dynamo Dresden gewinnt 3:1 in Rostock: Das sagen Spieler und Trainer 

DURCHKLICKEN: Das sagen Spieler und Trainer

Christoph Daferner (SG Dynamo Dresden): "Zum Schluss haben wir noch ein bisschen gezittert, aber es ist einfach ein richtig geiles Gefühl, muss ich sagen. Wir wussten, was das Spiel für eine Bedeutung hat. Dementsprechend motiviert sind wir auch ins Spiel gegangen. Ich denke, das hat man auch gesehen. Natürlich hatten wir auch das Glück ein bisschen auf unserer Seite, waren sehr effizient vorm Tor. Aber ich fand es geil, mit welcher Spannung wir einfach gespielt haben - und mit welcher Aggressivität. Jeder war für den anderen da, wir haben den Derbycharakter so richtig angenommen. Es hat auch richtig Bock gemacht. In der zweiten Halbzeit war es natürlich ein bisschen schwieriger, weil Rostock sehr gedrückt hat. Wir haben dann fast nur noch lange Bälle gespielt. Da müssen wir im Training noch schauen, wie wir besser kombinieren und vielleicht trotzdem noch hinten raus- und nicht nur den langen Ball spielen. " ©