Dynamo Dresden gewinnt 4:1 gegen den HSV: Das sagen Spieler und Trainer

Den Einstand in die traditionsreiche Begegnung – beide Vereine spielten schon im Europapokal und in der Bundesliga gegeneinander – hätte für die Dresdner nicht besser laufen können. Denn schon in der 2. Minute gingen die mit neun Neuzugängen angetretenen Schwarz-Gelben in Führung: Jeremy Dudziak vom HSV verlor im Mittelfeld den Ball, Patrick Weihrauch spielte die Kugel raus auf Panagiotis Vlachodimos, der sie geschickt von der linken Seite in den Rückraum passte, wo Yannick Stark genau richtig stand und den Ball zum 1:0 versenkte. Kurz darauf erzielte Rechtsverteidiger Robin Tim Becker das 2:0.