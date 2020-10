Dynamo Dresden gewinnt gegen Magdeburg: Das sagen Spieler und Trainer

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Markus Kauczinski (Trainer SG Dynamo Dresden): "Ich glaube, dass es unter dem Strich ein verdienter Sieg ist. Wir haben in der ersten Halbzeit schon viel Ballbesitz gehabt, haben aber ein Bisschen gebraucht. Ich glaube, dass uns die Niederlage noch in den Knochen gesteckt hat. Hier und da haben wir noch mal eher zurückgespielt, obwohl wir aufdrehen können, haben aber trotzdem Kontrolle und auch eine dicke Möglichkeit durch den Kopfball von „Hosi“. Das war die dickste Chance in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, das Tempo noch mal zu erhöhen und ein bisschen mutiger zu sein – das haben wir geschafft." ©