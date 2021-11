Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Usti mit 3:1

Dresden. Inmitten der Länderspielpause hat Dynamo Dresden am Freitagnachmittag gegen den tschechischen Zweitligisten FK Usti nad Labem getestet. Den Vergleich mit den Blau-Weißen gewannen die Schwarz-Gelben in der Walter-Fritzsch-Akademie mit 3:1 (2:0). Erfreulich neben dem Ergebnis waren vor allem die guten Auftritte von drei lange verletzten Spielern: Kevin Ehlers , Brandon Borrello und Patrick Weihrauch bestritten erstmals wieder eine Partie. Ehlers und Borrello konnten sogar gleich einen Torerfolg feiern. Den dritten Treffer für die Dresdner schoss Christoph Daferner .

Trainer Alexander Schmidt setzte Ehlers und Borrello vornehmlich in der ersten Halbzeit ein, Weihrauch kam nach der Pause ins Spiel, als auch der zuletzt fehlende Max Kulke wieder mitmischen konnte. In einem 4-3-3 attackierte Dynamo die Tschechen: Daferner (5.) und Jong-Min Seo (11.) hatten gute Schusschancen, verzogen aber knapp. In der 26. Minute fiel dann das 1:0 für den Favoriten, als Daferner einen Handelfmeter verwandelte. Morris Schröter hätte auf Pass von Borrello das 2:0 nachlegen können, doch der Ball zischte links am Tor der Gäste vorbei (28.). Dann aber war Ehlers nach einem Schröter-Freistoß per Kopf da, machte unbedrängt am zweiten Pfosten das 2:0 (30.).