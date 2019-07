Dynamo Dresden gewinnt Testspiel gegen SpVgg Unterhaching mit 2:1

Dresdens Chefcoach Cristian Fiel hatte seinen Kader, der ihm im Trainingslager im österreichischen Längenfeld zur Verfügung steht, zweigeteilt. Teil eins spielte am Nachmittag gegen die Hachinger , Teil zwei am Abend im zweiten Testspiel des Tages gegen den FC Wacker Innsbruck (ab 18 Uhr in Kematen).

JETZT Durchklicken: Die Bilder vom Vormittagstraining am 9. Juli 2019 in Längenfeld!

Brollo, den musst du haben!

Nun hatten sich die Hachinger, bei denen unter anderem Ex-Dynamo Jim-Patrick Müller (2015/16 bei der SGD) im Mittelfeld agierte, etwas besser aufs Spiel des Zweitligisten eingestellt. Klare Chancen gab es nun längere Zeit nicht mehr. Die Sachsen spielten mit der Führung im Rücken gut organisiert bis zur Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang hatten die Oberbayern dann deutlich mehr vom Spiel. In der 59. Minute vergab Dominik Stahl per Kopf die wohl klarste Chance aufs 2:1-Anschlusstor, als er nach einem Eckball per Kopf knapp neben das diesmal von Neuzugang Kevin Broll gehütete Tor zielte. In der 72. Minute war es dann aber soweit: Ein Missverständnis zwischen Abwehrtalent Kevin Ehlers und Broll führte zum Tor für die Spielvereinigung. Ehlers meinte: „,Brollo‘, den hast du“ – doch der Schlussmann hatte den Ball nicht. Lucas Hufnagl war der Nutznießer und schob ins leere Tor ein.