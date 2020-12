Dynamo Dresden gewinnt verrücktes Spitzenspiel gegen den SC Verl

Dresden. Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden hat den zehnten Saisonsieg eingefahren und seinen Spitzenplatz gefestigt. Gegen den SC Verl liefen die Männer von Trainer Markus Kauczinski zwar in der ersten Halbzeit fast pausenlos hinterher, doch am Ende gewannen sie dank einer starken zweiten Halbzeit noch überraschend deutlich mit 4:1 (1:0). Verl, das noch zwei Nachholspiele zu bestreiten hat, kann nun auch mit Siegen in denselben nicht mehr an den Dresdnern vorbeiziehen.

