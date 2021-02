Dynamo Dresden heiß auf Derby gegen Magdeburg

Dresden. Schon zwei Spielabsagen hat Dynamo Dresden in diesem noch jungen Jahr hinter sich. Da tut ein wenig Spielpraxis gut. Zweimal 45 Minuten, ganz wie in einem echten Punktspiel, ging es am Montagnachmittag auf dem Platz in der Walter-Fritzsch-Akademie zur Sache. Da wurde gerannt, gegrätscht und um jeden Ball gekämpft.

Und sein Plan ging auf. Heinz Mörschel brachte das Team in den schwarz-gelben Heimtrikots in Führung. Neuzugang Niklas Kreuzer, der erstmals in dieser Saison ein Training mit der kompletten Mannschaft absolvierte, glich aus, bevor Stor noch in Durchgang eins auf 2:1 stellte. In der zweiten Halbzeit traf Kreuzer zum 2:2, dann besorgte Stor den 3:2-Endstand.