Dynamo Dresden hofft auf Aussetzung von Zweitliga-Abstieg - Manager Becker: "Solidarische Botschaft"

Gelingt der Klassenverbleib am grünen Tisch? Dynamo Dresden will sich nach dem sportlichen Abstieg aus der 2. Bundesliga gegen den Gang in die 3. Liga zur Wehr setzen. Die Sachsen lassen von einer Anwaltskanzlei prüfen, ob die Abstiegsregelung in der abgelaufenen Saison ausgesetzt werden könnte oder dem Klub aufgrund seines Wettbewerbsnachteils zumindest Schadensersatzzahlungen zustehen. Dies bestätigte Geschäftsführer Ralf Becker der Sport Bild.