Dynamo Dresden hofft auf Trendwende im DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli

Dresden. Es war eine der schwächsten Saisonleistungen, die Dynamo Dresden am 3. Oktober beim FC St. Pauli bot. Am Ende hieß es am Millerntor aus Sicht der Sachsen 0:3 – und das verdient, weil die Offensive deutlich weniger zum Zug kam als bei der Niederlage in gleicher Höhe gegen Schalke am vergangenen Sonnabend. Für das DFB-Pokal-Duell am Mittwoch (18.30 Uhr/live bei Sky) im Rudolf-Harbig-Stadion bekamen die Schwarz-Gelben ausgerechnet erneut den Ligaprimus aus Hamburg zugelost. Nach fünf Siegen in Serie thront das Team von Trainer Timo Schultz an der Tabellenspitze und weiß mit Guido Burgstaller (zehn Punktspieltreffer) den neben Schalkes Simon Terodde (elf) gefährlichsten Stürmer der 2. Bundesliga in seinen Reihen. Anzeige

Nicht erst seit dem 4:0-Heimsieg am Wochenende gegen Hansa Rostock haben die Kiezkicker großes Selbstbewusstsein. „Sie sind sehr spielstark, haben Ausnahmespieler und sie haben sich brutal gefestigt, wenn man an letzte Saison denkt, als sie lange hinten waren“, ist sich SGD-Trainer Alexander Schmidt der Schwere der Aufgabe bewusst. Der 53-Jährige macht aber auch klar: „Wir spielen zu Hause und da muss unser Anspruch sein, das Spiel zu gewinnen mit der entsprechenden Einstellung, die wir auch auf Schalke gezeigt haben.“

Bei den „Knappen“, ebenfalls eine Topmannschaft im Fußball-Unterhaus, zeigte sich die SGD vor allem in Halbzeit zwei sehr engagiert, blieb aber torlos. Anders als beim Dresdner 2:1-Erstrundenerfolg gegen Paderborn, den Julius Kade mit seinem Siegtreffer allerdings erst spät in der 88. Spielminute sichern konnte. Auch diesmal geht Schmidt von einer umkämpften Partie aus: „Ich erwarte ein richtig heißes Spiel unter Flutlicht. Es muss nicht unbedingt in die Verlängerung gehen, aber ich hoffe auf einen guten Ausgang für uns.“

Königsdörffer wieder fit

Genau wie die Dynamo-Anhänger. Bis auf die 900 erwarteten Gästefans werden die 16.000 Zuschauer im ausverkauften Stadion hinter der Sportgemeinschaft stehen – Karten an der Tageskasse gibt es jedoch nur noch für das Heimspiel am Sonnabend gegen den SV Sandhausen, bislang wurden rund 7.500 verkauft. Und das Personal auf dem Rasen? Nur vier Tage nach der Begegnung in Gelsenkirchen gibt es keine neuen Verletzten bei Dynamo. Dafür steht Ransford Königsdörffer, der bei den Königsblauen noch mit einem Magen-Darm-Infekt gefehlt hatte, wieder zur Verfügung. Was eine mögliche Rotation angeht, will sich Schmidt allerdings nicht in die Karten schauen lassen.