Dynamo Dresden im Trainingslager in Heiligenstadt eingetroffen

Heilbad Heiligenstadt. Die Profis von Dynamo Dresden sind in ihrem Trainingslager im thüringischen Heilbad Heiligenstadt eingetroffen. Am Mittwochmittag um 12:40 Uhr kamen die beiden Busse mit der Mannschaft sowie dem Trainer- und Betreuerstab am "Hotel am Vitalpark" in der Kreisstadt des Eichsfeldes an. Dort wird sich der künftige Drittligist bis Donnerstag, 27. August, intensiv auf die kommende Saison vorbereiten.