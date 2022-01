Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 0:0 bei Hannover 96

Hannover. Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga in Unterzahl einen Punkt bei einem direkten Konkurrenten erkämpft. Das Team von Trainer Alexander Schmidt holte am Sonntag ein 0:0 bei Hannover 96. In der 82. Minute verhängte der Schiedsrichter zunächst einen Foulelfmeter für Hannover. Doch nach einem Eingriff des Videoassistenten wurde diese Entscheidung in einen Freistoß sowie eine Gelb-Rote Karte für Dynamos Michael Akoto (84.) korrigiert, der den 96-Stürmer Maximilian Beier kurz vor dem Strafraum gefoult hatte.

Anzeige