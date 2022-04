Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 0:0 gegen Kiel

DURCHSCROLLEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: Muss nach 25 gespielten Sekunden erstmals dem Ball hinterherschauen, ein Schlenzer des Kielers Wriedt landet aber an der Latte des Dresdner Tors. Ansonsten in Durchgang eins zunächst mit einem eher ruhigen Arbeitstag, da Dynamo das Spiel in den ersten 30 Minuten in die Hand nimmt und sich Kiel weitestgehend passiv verhält. In den Aktionen, wo er gebraucht wird, auf dem Posten. Bärenstarke Paraden gegen Reese in der 31. und Holtby in der 37. Minute. Auch im zweiten Durchgang mehrfach gefordert und immer ein sicherer Rückhalt. Note: 2 ©