Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 0:1 gegen Darmstadt

(22) Anton Mitrjuschkin: Muss in der 10. Minute erstmals zupacken, hat beim Kopfball von Skarke jedoch überhaupt keine Probleme. Pariert auch dessen Volleyschuss in der 18. Minute, der ebenfalls relativ zentral auf ihn kommt. Den Schlenzer von Luca Pfeiffer in der 29. Minute aus der Distanz lenkt er über die Latte und klärt so zur Ecke. Nach der Pause ebenso aufmerksam und sicher wie vor dem Seitenwechsel, beim Skarke-Schuss gleich präsent (46.). Bis in die Schlussphase mit einigen guten Paraden, sichert Dynamo bis kurz vor Abpfiff den Punkt, fängt dann aber in der 90+3. Minute das Gegentor durch Honsak, der den Ball kurz vor ihm vorbeispitzelt. Fraglich, ob er eine Abwehrchance hat, wenn er den Braten eher riecht und rausrückt, statt darauf zu warten, den Ball aufzunehmen. Note: 2,5 ©