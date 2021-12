Dynamo Dresden in der Einzelkritik: Die Noten zum 0:3 beim FC Ingolstadt

DURCHKLICKEN: Die Noten zum Spiel

(1) Kevin Broll: An den beiden Gegentoren in der ersten Halbzeit machtlos – und seither mit seinen Vorderleuten sichtbar unzufrieden. Zwei Bälle kamen auf sein Tor und waren drin, auszeichnen konnte er sich vor der Pause nicht. Dafür umso mehr in der Schlussphase, in der die Ingolstädter kontern. Hält zweimal stark gegen Eckert Ayensa (81.) und Bilbija (83.). Auch vorm dritten Tor mit gutem Reflex, doch Bilbija drückt den Abpraller diesmal zur Entscheidung über die Linie (86.). Note 2,5. ©